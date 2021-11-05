KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? e-Devlet KYK burs başvuru ekranı

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? e-Devlet KYK burs başvuru ekranı

Binlerce öğrenci 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını bekliyor. Öğrenciler, KYK Burs ve kredi başvuruları başladı mı? sorusunu gündeme getirdi.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen okullarına aşı çalışmaları sayesinde dönen öğrenciler, yeni döneme başladı.

Okullarına ve yurtlarına yerleşen öğrencilerin gözü, KYK bursu ve kredi başvurularına çevrildi.

KYK bursu ve kredi için başvuru yapmayı bekleyen ve gün sayan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelecek açıklamayı bekliyordu.

Bakan Kasapoğlu öğrencilerin beklediği KYK burs ve kredi başvurularına ilişkin açıklama yaparken, "Burs ve kredi başvuruları başladı mı?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59'a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim."

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği,

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,