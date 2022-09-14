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    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar?

    KYK burs ve kredi başvurularını merak eden öğrenciler, "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar?" sorularını gündeme getirdi.
    • 14.09.2022 - 17:41
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    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar?

    YKS'nin ardındna üniversite tercihi yapan ve yerleşen öğrenciler, burs başvurularına yöneldi.

    Burs ve kredi başvurularını kaçırmak istemeyen ve üniversitede rahat etmek isteyenler, detayları araştırmaya başladı.

    Başvurulara dair resmi bir açıklama gelip gelmediğini öğrenmek için, "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar?" soruları gündem oldu.

    Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar? İşte yanıtı....

    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

    KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Konu hakkında da resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçen yıllar baz alındığında başvuruların, ekim sonu gibi başlaması öngörülüyor.

    KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    Lisans öğrencileri 850 lira

    Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

    KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri ne kadar? #1


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