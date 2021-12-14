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    KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

    KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 21:25
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    YKS maratonunu atlatan ve üniversiteyi kazanan adaylar, KYK almak için başvuru yaptı.

    Başvuru yapan üniversite öğrencileri sonuçların açıklanması için gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevirmişti.

    Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

    BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığı sosyal medya hesabından duyurdu.

    SONUÇLARI E-DEVLET'TEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

    Yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarını "www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

    KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı #1

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