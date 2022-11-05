İlk defa KYK bursu alacak olan öğrenciler, "KYK burs/kredi başvurusu ne zaman yapılacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman yapılacak 2022?

YKS maratonunu başarı ile tamamlayan ve üniversiteye yerleşen öğrenciler, KYK bursları için gözünü bakanlığa çevirdi.

Şehir dışında üniversite kazanan ve ailesinin maddi durumu yerinde olmayanlar, KYK bursu sayesinde rahat bir öğrenim dönemi geçirebiliyor.

Üniversite öğrencilerine büyük bir destek olan KYK burs başvuruları ise henüz başlamadı.

Öğrenciler bu başvurulara dair detayları öğrenmek için, araştırma yapmaya başladı..

Bu kapsamda da, "KYK burs/kredi başvurusu ne zaman yapılacak 2022?" sorusu gündem oldu.

Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman yapılacak 2022? İşte yanıtı...

KYK burs/kredi başvurusu ne zaman yapılacak 2022?

KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanacak takvimin ardından başlayacak.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Kasım 2021 tarihinde sona ermişti. KYK burs başvurularının bu yıl Kasım ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

Burs ödemeleri ne kadar?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

- Lisans öğrencileri 850 lira

- Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

- Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

Kyk burs başvuru şartları nelerdir?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) - ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir. Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.