KYK bursları toplu mu ödenecek? 2022 KYK burs ve kredi tarihi...

KYK bursları toplu mu ödenecek? 2022 KYK burs ve kredi tarihi...

İlk defa KYK almaya hazırlanan öğrenciler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda KYK ödemeleri, toplu olarak hesaplara yatırılmıştı.

YKS maratonunun ardından hayal ettikleri üniversitelere yerleşenler, KYK burs kredisi almaya hazırlanıyor.

KYK bursu her ay düzenli olarak yatırılıyor ve öğrencilerin birçok ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor.

Bu burs sayesinde binlerce öğrenci hem temel hem de ökul ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor.

Bu bursu almak için başvuru yapan ve süreci bekleyenler ise Eylül, Ekim ve Kasım paralarının ne zaman yatacağını merak ediyor.

Bu kapsamda da, "KYK bursları toplu mu ödenecek?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, KYK bursları toplu mu ödenecek? İşte yanıtı...

KYK bursları toplu mu ödenecek?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının, aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Geçtiğimiz sene, KYK kredi ve burs ödemelerinin ilki öğrencilere (Eylül ayında başladığı hesaplanarak) toplu yatırılmıştı. Ödemelerin bu yıl da tek sefere mahsus olmak üzere 3 aylık yapılacağı düşünülüyor.