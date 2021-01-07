KYK Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı? KYK ödemeleri ne zaman 2021?

KYK Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı? KYK ödemeleri ne zaman 2021?

KYK kredi ve burslarını toplu ödeme şeklinde alan yükseköğretim öğrencileri, Ocak ayı için beklemeye başladı. KYK Ocak ayı kredileri yattı mı, KYK bursu ne zaman yatacak soruları gündemde yer alıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve kredilerin ilk ödemeleri üç aylık toplu ödeme şeklinde yılbaşı öncesinde hesaplara yatırılmıştı.

Ocak ayı ödemeleriyle ilgili araştırma yapmaya başlayan öğrenciler gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyor.

Burs ve kredi ödemeleri ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan geldi. Peki KYK ödemeleri ne zaman, Ocak ayı burs ve kredileri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar..

OCAK AYI BURSU NE ZAMAN YATACAK 2021?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak'ta başladığını duyurdu.

KYK ödemeleri için Bakan Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni yılın ilk burs ve kredi ödemeleri gece itibarıyla başladı. Yeni yılda bütün gücümüzle her alanda gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. 2021’in hepimiz için bereketli bir yıl olması dileğiyle...” ifadelerini kullandı.

2021 BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı.

KREDİ VE BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.