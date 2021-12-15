KYK ödeme tarihleri: KYK toplu ödeme (ekim, kasım, aralık) yapılacak mı, ne zaman?

KYK ödeme tarihleri: KYK toplu ödeme (ekim, kasım, aralık) yapılacak mı, ne zaman?

KYK kredi ve burs ödemelerinin açıklanmasının ardından gözler hesaplara çevrildi. Öğrenim desteğinden faydalanacak olanlar, "Kyk ödemeleri toplu mu yapılacak, ne zaman" merak ediyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Sonuçları öğrenen adaylar, gözlerini ödeme tarihlerine çevirdi.

Burs veya kredi hakkı kazananlar, ödemelerin tarihlerini araştırıyor. Ekim, kasım ve aralık ayına ait KYK toplu ödeme yapılacak mı, ne zaman merak ediliyor.

İlk kez ödeme alacak olanların kafasında toplu mu aylık mı ödeme alınacak konusunda soru işaretleri var.

Peki, KYK toplu ödeme (ekim, kasım, aralık) yapılacak mı, ne zaman? KYK ödemeleri hangi gün yapılıyor? İşte detaylar...

KYK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli olmak üzere üç aylık burs-kredileri de ay sonuna kadar yatırılacak.

KYK ÖDEME TARİHLERİ

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takvimi şöyle: