KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI! Üç aylık KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI! Üç aylık KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman ödeneceği uzun süredir merakla bekleniyordu.

Binlerce öğrenci burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu müjdeyi verdi.

İlk kez burs ve kredi almaya hak kazanan 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek.

Ekim, Kasım ve Aralık ayları baz alınarak toplam 3 ay için hesaplara ödeme yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konu ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğu "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerine yer verdi.