Haberler

Eğitim Haberleri

KYK yemek yardımı arttı mı, ne kadar oldu? İşte 2022 KYK yurt beslenme yardımı zamlı fiyatı

KYK yemek yardımı arttı mı, ne kadar oldu? İşte 2022 KYK yurt beslenme yardımı zamlı fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrenciler için beslenme yardımının artırıldığını söyledi. Peki KYK yemek yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 KYK yurt beslenme yardımı fiyatı...