KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler yurt başvurularına çevrildi. Açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Peki, "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" KYK yurt sonucu sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruları alınan Kredili Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesinin ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı.

Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarına öğrenmek ve yurtlarına yerleşmek istiyor.

Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların gözü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çevrildi.

Bakan Kasapoğlu gençlerin beklediği açıklamayı yaparken, "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021/22 KYK yurt sonucu sorgulama ekranı...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.

Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KYK YURT ÜCRETLERİ 2021 AYLIK NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanabiliyor.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533