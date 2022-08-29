Petrol
100
1.00%
Euro
18.2093
0.62%
Dolar
18.1857
0.12%
Altın
1.012
-0.37%
Borsa
3158
0.39%
Bitcoin
366.224
-0.64%
BTXN Coin
4.21
-5.81%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.İşte , KYK hakkında merak edilenler...
    • 29.08.2022 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK başvuru tarihleri ve KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

    Geçtiğimiz eylül ayında açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının bu sene ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

    24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erdi.

    Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının 24 ile 28 Ağustos günleri arasında yapılacağını duyurdu.

    KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

    KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? #1


    İlginizi Çekebilir

    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a yenildi
    Basketbol

    12 Dev Adam Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan'a yenildi

    Gülşen cezevinden çıkış yaptı
    Gündem

    Gülşen cezevinden çıkış yaptı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir