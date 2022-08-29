KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.İşte , KYK hakkında merak edilenler...

KYK başvuru tarihleri ve KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz eylül ayında açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının bu sene ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erdi.

Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının 24 ile 28 Ağustos günleri arasında yapılacağını duyurdu.

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.