KYK yurt başvuruları başladı mı? 2021-2022 KYK yurt başvurusu son durum...

Üniversitelerin 13 Eylül'de açılmasının planlanmasının ardından öğrenciler KYK yurt başvurularına dair araştırmalara başladı. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, tarihi belli mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin başlayacağını bildirmesi yüz yüze eğitime geçilmesini bekleyen öğrencileri sevindirdi.

Binlerce üniversite öğrencisi, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt ararken bir yandan da KYK yurt başvuruları gündeme geldi.

Şehir dışında okuyan öğrencilerin başvurdukları KYK yurtlarına dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? İşte, 2021-2022 KYK başvurularında son durum...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.