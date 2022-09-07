Haberler

Eğitim Haberleri

KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?

KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kytk yurtlarına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Peki, Hangi illerdeki yurtlar doldu?