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- KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?
KYK YURT SONUÇLARI I Hangi illerdeki yurtlar doldu?
- 07.09.2022 - 10:44
YKS ve tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler KYK yurt başvurularına çevrilmişti.
Şehir dışında üniversite okumaya hazırlanan ve yurt başvurusu yapan binlerce öğrenci, sonuçları merakla bekiyordu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin birinci faz yerleştirmelerin tamamlandığını duyurdu.
Yurt başvurularının açıklandığını belirten Kasapoğlu ayrıca, 41 ilin yerleşiminin tamamiyle bittiğini sözlerine ekledi.
Bunun üzerine, "Hangi illerdeki yurtlar doldu?" sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.
Peki, Hangi illerdeki yurtlar doldu? İşte detaylar...
Hangi illerdeki yurtlar doldu?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin birinci faz yerleştirmelerin tamamlandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
"Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmara, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırkeşir, Konya, Kütahya, Muğla, Niğde, Sivas, Siirt, Trabzon, Uşak, Yozgat, Şanlıurfa, Van olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik.
Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."