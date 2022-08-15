KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde, "KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?" soruları öğrencilerin gündemine gelmeye başladı.

YKS sonuçları geçtiğimiz ay açaıklanırken, öğrencileri tercih heyecanı sarmaya başlamıştı.

İstediği bölüm ve üniversiteleri tercih eden adaylar, bu sabah itibariyle sonuçlara ulaşmaya başladı.

Milyonlarca öğrenci üniversiteli olurken, sıradaki heyecan ise KYK ve yurt başvuruları olacak.

Özellikle şehir dışında üniversite okuyacak olanlar, KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Güvenli ve konforlu olan devlet yurdunda kalmak ve burs almak isteyenler, "KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?" sorularını araştırıyor.

Peki, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kimler yurt başvuru yapabilir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.