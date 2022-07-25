LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak?

LGS başvurularının açıklanmasının ardından, gözler tercihlere çevrildi. İstediği okula yerleşemeyen ya da okul değiştirmek isteyenler, ikinci tercih haklarını kullanabilecek.

LGS sınav sonuçları açıklandı. Bu sonuçlar bazı öğrenci ve velileri memnun ederken, bazılarını ise etmedi.

Puanı düşük olan veya istediği okula yerleşme şansı olmayanlar, ikinci tercihleri beklemek zorunda.

Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler, ikinci tercihler sayesinde bunu yapabilecek.

Nakil süreci LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlarken, tercihlere dair detaylar ise merak ediliyor.

İkinci tercihleri yapmak için bekleyen öğrenciler, "LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? İşte tercih detayları..

LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak?

Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.

LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde de yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.