LGS 2021: Komşu kayıt alanı nedir?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, LGS tercihleri başladı. Hayali olan lise eğitimi için tercih yapan öğrenciler, komşu kayıt alanının ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

LGS maratonunun sona ermesinin ardından,öğrenciler için en önemli aşama olan tercih dönemi başladı.

Sınavda hayalleri olan liseye yerleşmek için ter döken öğrenciler, üniversiteye geçişin en önemli aşaması olan lise eğitimi için doğru bir tercih yapmak istiyor.

Tercih döneminde ortaya çıkan, 'komşu kayıt alanı' ise öğrenciler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Peki, komşu kayıt alanı nedir? İşte komşu kayıt alanı hakkında bilgiler..

KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar, renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtecek.

"Komşu kayıt alanı" öğrenci için ikamet adresine göre yer alan okulları belirtecek.

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden "komşu kayıt alanındaki" öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

LGS'YE GİREMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?

Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı.

Ancak, öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. 2018’den bu yana liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol uygulanıyor. Biri LGS ile yerleştirme diğeri de sınavsız yani okul puanıyla adreslerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılıyor.

LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı. Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor.

Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek.