LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

MEB Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak 2022?

Binlerce ilkokul öğrencisi, hayal ettikleri liselerde okumak için uzun süren bir dönemde LGS'ye hazırlık yapıyor.

Üniversiteye geçişin en önemli aşaması olan liseyi en iyi yerlerde okumak isteyen öğrenciler, hazırlıklarının sonuna gelmek üzere.

Lise kademesine geçecek olan binlerce 8. sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için, başvuru tarihlerini gündemine aldı bile.

5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınav için, "LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?" sorusu araştırma konusu oldu.

Peki, LGS başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

LGS BAŞVURU TARİHLERİ

LGS başvuru tarihleri 4-14 Nisan olarak belirlenirken, başvuru sürecinin öncesinde LGS başvuru kılavuzu adaylarla paylaşıldı.

LGS başvuru sürecine dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınav başvurularının 4-14 Nisan tarihleri arasından Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirileceğini ve otomatik başvuru işlemi ile tüm öğrencilerin başvurularının tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise LGS başvuru tarihleri süresi içerisinde yayımlanan kılavuzda yer alan formu doldurarak başvurularını tamamlayabilecek.

LGS bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi iki oturum olarak yapılacak. Sınav süreci, soru sayısı, ders dağılımı konusunda da bir değişikliğe gidilmeyecek. Öğrenciler çoktan seçmeli toplam 90 soruya yanıt verecek.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ

LGS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden alacak