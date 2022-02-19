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    LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

    Liseye geçmeye ve hayalini kurduğu okulda okumaya hazırlanan adaylar, "LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 14:42
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    LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

    Liseye geçmenin hayalini kuran ve üniversiteye geçişin en önemli ayağı olan lisenin en kalitelisinde okumak isteyen adaylar, çalışmalarını sürdürüyor.

    Lise sınavlarında ter dökmeye hazırlanan adaylar, herhangi bir sorun yaşamamak için başvuruları kaçırmak istemiyor.

    Bu kapsamda hem adaylar hem de onlar kadar heyecanlı olan aileleri, "LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte yanıtları...

    LİGS NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran’da yapılacak.” dedi.

    Öğrencilerin lise öğrenimini görmek için katılım göstereceği LGS için başvurular ise önümüzdeki haftalarda başlayacağı duyuruldu.

    Geçtiğimiz yıl LGS başvuru kılavuzu yayınlanmış ancak LGS başvuruları ise otomatik olarak alınmıştı. Bu sene yine bu uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

    LGS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? #1

    LGS'DE YÜZDELİK DİLİM

    LGS'de yüzdelik dilim, öğrencinin sınavda sıralandırmaya bağlı olarak oluşan “yüzde” ifadesidir. LGS'nin yüzdelik dilimine göre sınav genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS’ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.


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