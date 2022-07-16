LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?

Hayal ettikleri liseye yerleşmek isteyen ve tercih yapan adaylar, "LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Uzun zamandır çalışan ve çabalayan öğrenciler, hayal ettikleri liseye geçiş yapmak için sabırsızlanıyor.

Üniversiteye geçişin en önemli ayağı olan liseyi kaliteli bir yerde okumak isteyenler, 10 okul tercih edebilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra aldıkları puanlara göre tercih yapan öğrenciler, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi.

Tercih sonuçlarını yaz bitmeden halletmek isteyen öğrenci ve veliler, "LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak? İşte yanıtı...

LGS tercihleri ne zaman bitiyor? LGS tercihleri ne zaman sonuçlanacak?

Lise tercihleri için son gün tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Tercih sisteminde 3 tercih bildirim alanı açılacak. İlki adrese dayalı yerel yerleştirme, ikincisi sınav puanıyla merkezi yerleştirme, üçüncüsü de yatılı okul yerleştirmeleri.

Bir adayın tercih yapabilmesi için öncelikle yerel tercihlerini sisteme girmesi gerekiyor. Yerel tercihlerini sisteme girmeyen aday merkezi yerleştirme yapamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 4 Temmuz'dan itibaren 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak.

Adaylar lise tercihlerini 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Yerleştirme sonuçlarıysa 25 Temmuz’da açıklanacak.