Petrol
109.21
0.00%
Euro
17.4896
-0.22%
Dolar
16.6974
-0.01%
Altın
969.99
0.01%
Borsa
2405
0.14%
Bitcoin
331.783
-1.79%
BTXN Coin
6.37
-3.92%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    LGS’de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı genç: AİHM’de hakim olmak istiyorum

    LGS’de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı genç: AİHM’de hakim olmak istiyorum

    Liselere Giriş Sınavı'nda 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı Mehmet Özden Güler, hayalinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hakim olmak olduğu belirtti.
    • 30.06.2022 - 22:56
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 02:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kahramanmaraş’ta da özel bir okulda ortaöğretim eğitimini tamamlayan Mehmet Özden Güler, LGS’de soruların tamamını yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

    "AİHM'de hakim olmak istiyorum"

    Hedefinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hakimlik olduğunu söyleyen Güler, “Ben farklı farklı kaynaklardan sorular çözdüm. Dikkat çalışması yaptım son bir ayda. Soru aralıklarında yanlış yaptığımda onlara dikkat çektim. Bol bol kitap okudum ve uluslararası hukuk okuyup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde hakim olmak istiyorum” dedi.

    LGS’de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı genç: AİHM’de hakim olmak istiyorum - VİDEO

    Anne Güler: "Veliler çok da abartmamalı"

    İHA'nın haberine göre; Mehmet’in annesi ise, “Bu süreçte veliler de heyecanlı olduğunu çok abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara destek olunması gerektiğini ifade ediyorum” dedi.

    LGS’de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı genç: AİHM’de hakim olmak istiyorum #1

    LGS’de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı genç: AİHM’de hakim olmak istiyorum #2

    LGS’de 500 tam puan alan Kahramanmaraşlı genç: AİHM’de hakim olmak istiyorum #3


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Pentagon: Kürtaja devam edeceğiz
    Dünya

    Pentagon: Kürtaja devam edeceğiz

    Xbox Live Gold temmuz ayı ücretsiz oyunları
    Teknoloji

    Xbox Live Gold temmuz ayı ücretsiz oyunları

    Görüş Bildir