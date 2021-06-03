LGS'de maske takmak zorunlu mu? MEB'den açıklama geldi..

Öğrenciler, 155 dakikalık Liselere Geçiş Sınavı (LGS) boyunca maske takmalarının zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki LGS'de maske takmak zorunlu mu?

Binlerce öğrenci, bu sene de koronavirüs gölgesinde yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'na dair birçok detayı araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS'ye ilişkin merak edilen soruların cevaplarını paylaştı.

Maskelerin konsantrasyonunu bozabileceğinden endişelenen öğrenciler, 155 dakika sürecek sınavda maske takmanın zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Peki LGS'de maske takmak zorunlu olacak mı? Sınavda maske çıkarılabilecek mi? İşte ayrıntılar...

LGS'DE MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

"Kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz." notuyla paylaşım yapan Bakan Selçuk, 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek LGS ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını yayımladı.

Paylaşımda ''Sınavda maske takmak zorunlu mu?'' sorusuna şu şekilde yanıt verildi:

"Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak."