LGS'yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS'yi kazanamayanlar nasıl yerleşecek?

LGS'yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS'yi kazanamayanlar nasıl yerleşecek?

LGS sınavına giren ancak istediği sonucu alamayanlar, "LGS'yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS'yi kazanamayanlar nasıl yerleşecek?" sorularını gündeme getirdi.

LGS sınavı sonrası liselere yerleşmek için tercih yapan öğrenciler, yeni öğretim yılını sabırsızlıkla bekliyor.

LGS sınavından iyi bir sonuç alan öğrenciler, sınav sonrası rahatlıkla bir öğrenim kurumuna yerleşebilecek.

Ancak bazı öğrencilerin sınavları istedikleri gibi geçmemiş olabilir. Bu öğrencilerin liselere nasıl yerleşeceği ise kafaları karıştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ise komisyon yerleştirmeleri sürecine ilişkin detaylar açıklandı.

Bunun akabinde, "LGS'yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS'yi kazanamayanlar nasıl yerleşecek?" sorularına ilişkin detayları derledik.

Peki, LGS'yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS'yi kazanamayanlar nasıl yerleşecek? İşte yanıtı...

LGS'yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS'yi kazanamayanlar nasıl yerleşecek?

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar.

19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

Yatılı yerleştirme ne zaman?

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 23-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.