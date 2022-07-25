Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri belli oldu mu?

Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri belli oldu mu?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler nakil işlemlerine çevrildi. Peki, Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri belli oldu mu?

Binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bu sabah açıklandı.

İlkokul ve ortaokul sürecini tamamlayan öğrenciler, hayatlarındaki diğer bir önemli aşama olan liseye geçiş için kayıtları beklemeye başladı.

LGS sınavında istediği sonucu elde eden öğrenciler, seçecekleri liseler ile üniversitenin temelini oluşturacak.

LGS'nin açıklanaması ile birlikte ise nakil işlemleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Öğrenciler, boş kontenjanlara göre e-Okul aracılığı ile nakillere başvuruda bulunabilecek.

Peki, Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil işlemleri başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."