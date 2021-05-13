Liselerde sınıfta kalma olacak mı? MEB'den açıklama geldi

MEB'in liselerde sınav uygulamalarını yeniden düzenlemesinin ardından binlerce öğrenci, 'Liselerde sınıfta kalma olacak mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki sınıf geçme nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde liselerde yapılacak sınav uygulamaları yeniden düzenlenmiş ve hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağı bildirilmişti.

Bu gelişmenin ardından binlerce lise öğrencisinin kafasında soru işaretleri oluştu. Bunlardan biri de liselerde sınıfta kalma olacak mı? sorusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili öğrenciler tarafından sıkça sorulan liselerde sınıfta kalma olacak mı? sorusuna cevap verdi.

Peki, liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte detaylar...

LİSELERDE SINIFTA KALMA OLACAK MI?

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, liselerde sınavlar ve sınıf geçme ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

MEB'in açıklamasında ''Sınıf geçme kriterleri nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı?'' sorusuna cevaben şu ifadelere yer verildi:

"Sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Sunulan tercihlere göre seçim yapan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yürütülecektir. Bu bakımdan ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrencilerin sınıfta kalması söz konusu olabilecektir."