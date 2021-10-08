Mahmut Özer: Aşılanan öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaştı

Güncel aşılama oranlarının eğitimdeki önemine değinen Bakan Mahmut Özer, aşılanan ve antikor üreten öğretmen oranının yüzde 90'a ulaştığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Balıkesir'e giderek il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi veren Özer, vakaların olduğu sınıflarda kapatma durumu olmadığını hatırlattı.

Sınıflarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiğini söyleyen Bakan Özer, aşılamanın önemine de değindi.

"AŞILI VE ANTİKORLU ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI"

Aşı olan öğretmenlerin sayılarının arttığına da değinen Bakan Özer, "Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranı yükseliyor. Şu anda tüm Türkiye'de 2'nci doz aşısını tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 85’e ulaştı. Antikor oluşturan öğretmen sayımız da yüzde 5 seviyesinde. Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

"14 GÜNLÜK YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLME SÜRESİ 10 GÜNE DÜŞTÜ"

Bugün itibarıyla 5'inci haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Bakan Özer, "Süreci, Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'yla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıklama yaptığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime 14 gün ara veriyoruz. Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muz 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü." dedi.

"NEGATİF OLURSA OKULA VELİ RIZASIYLA YÜZ YÜZE DEVAM EDEBİLİR"

Bakan Özer, yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerden 5 günün sonunda velinin rızası olması sonucu PCR yapıp, sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildiğini söyledi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLEN SINIFLARIMIZ BULUNMAKTA"

Bakan Özer, açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Dolayısıyla şu anda süreç, eylül ayındakine göre çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan sadece 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulumuz bulunmamaktadır. Elbette vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarımız bulunmakta."