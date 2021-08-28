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Mahmut Özer: Okullarda koronavirüs için elektronik takip sistemi hazır

Mahmut Özer: Okullarda koronavirüs için elektronik takip sistemi hazır

Okul bazlı ortaya koyulan koronavirüs önlemleri için elektronik takip sisteminin hazır olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık." dedi.