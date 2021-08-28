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- Mahmut Özer: Okullarda koronavirüs için elektronik takip sistemi hazır
Mahmut Özer: Okullarda koronavirüs için elektronik takip sistemi hazır
- AA
- 28.08.2021 - 10:51
- Güncelleme : 28.08.2021 - 11:28
Milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitim için gün sayıyor.
Koronavirüs gölgesinde geçen eğtiim sürecinin ardından heyecanla beklenen yüz yüze eğitimle alakalı alınan tedbirler noktasında sık sık bilgilendirme yapan Milli Eğitim Bakanlığı, çalışmaları aktarmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, birinci önceliğin tüm sağlık önlemlerini alarak 6 Eylül'de başlayacak okulları açık tutmak olduğunu belirterek yeni açıklamalarda bulundu.
"VELİLERİMİZ ÇOK RAHAT OLSUN"
Bakan Özer, "Önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsun." ifadelerini kullandı.
"ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİMİZ HAZIR"
Koronavirüs önlemlerini denetlemek adına geliştirilen elektronik sistemden bahseden Bakan Özer, "Okul bazlı ortaya koyduğumuz koronavirüs önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık.
"KURALLARA UYARSAK BU SÜREÇLERİ ÇOK RAHAT YÖNETİRİZ"
İstirhamım tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın Koronavirüs Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri. Kurallara uyarsak bu süreçleri çok rahat yönetebiliriz." açıklamasında bulundu.