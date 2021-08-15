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    Mahmut Özer: Okulları açmak için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlangıç tarihine ilişkin net bir açıklamada bulunurken; YÖK ise salgının seyrine göre planlama yapılacağını belirtti.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.08.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 12:45
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    Mahmut Özer: Okulları açmak için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim hazırlığında...

    Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eylül ayı itibariyle okulları açmayı planladıklarını duyurmuştu.

    Bakan Özer, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı.

    "VAKALARIN SIFIRLANMASINI BEKLEYEMEYİZ"

    Okulları kapalı tutma lüksüne sahip olmadıklarıın belirten Özer, "Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

    Mahmut Özer: Okulları açmak için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz #1

    YÖK KARARI: PLANLAMA GEREKİYOR

    Öte yandan üniversitelerde de 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor.

    Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), salgının dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekerek “Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

    KORONAVİRÜS KOMİSYONLARI OLUŞTURULDU

    Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirüs komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

    SALGININ SEYRİ DİKKATE ALINACAK

    Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir." ifadelerine yer verdi.

    Mahmut Özer: Okulları açmak için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz #2

    Mahmut Özer: Okulları açmak için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz #3

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