Mahmut Özer: Okulları açmak için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitimin başlangıç tarihine ilişkin net bir açıklamada bulunurken; YÖK ise salgının seyrine göre planlama yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim hazırlığında...

Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eylül ayı itibariyle okulları açmayı planladıklarını duyurmuştu.

Bakan Özer, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı.

"VAKALARIN SIFIRLANMASINI BEKLEYEMEYİZ"

Okulları kapalı tutma lüksüne sahip olmadıklarıın belirten Özer, "Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

YÖK KARARI: PLANLAMA GEREKİYOR

Öte yandan üniversitelerde de 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), salgının dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekerek “Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir.

KORONAVİRÜS KOMİSYONLARI OLUŞTURULDU

Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirüs komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.

SALGININ SEYRİ DİKKATE ALINACAK

Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir." ifadelerine yer verdi.