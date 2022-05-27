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    Mahmut Özer'den 'öğretmenler' için idari izin açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
    • 27.05.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 12:43
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    Mahmut Özer'den 'öğretmenler' için idari izin açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

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