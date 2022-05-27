- Haberler
- Eğitim Haberleri
- Mahmut Özer'den 'öğretmenler' için idari izin açıklaması
Mahmut Özer'den 'öğretmenler' için idari izin açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
- 27.05.2022 - 12:16
- Güncelleme : 27.05.2022 - 12:43
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.
AYRINTILAR GELECEK...