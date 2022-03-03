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    Mahmut Özer'den öğretmenlere atama müjdesi

    Gençleri çok fazla bekletmeden güzel haberler vereceklerini duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atamalar için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 17:26
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    Mahmut Özer'den öğretmenlere atama müjdesi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir televizyon kanalında programa katıldı.

    Katıldığı yayında eğitim gündemine yönelik soruları cevaplayan Mahmut Özer, koronavirüs önlemleri ve öğretmen atamalarıyla ilgili de bilgilendirme yaptı.

    Burada yaptığı açıklamada çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Özer, yeni atama müjdesi verdi.

    "ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

    Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak." dedi.

    Mahmut Özer den öğretmenlere atama müjdesi #1

    SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hakkında açıklamada bulunan Bakan Özer, bu sınavda herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve öğrencilerin bu konuda rahat olması gerektiğini söyledi.

    Mahmut Özer'den öğretmenlere atama müjdesi VİDEO


    EĞİTİMDE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda bazı koronavirüs önlemlerinin kaldırılacağı açıklamasına ilişkin olarak Bakan Özer, "Uzaktan eğitimle ilgili hangi güçlü platformu sunarsanız sunun okulun yerini hiçbiri tutamaz. Çünkü okul aynı zamanda öğrencilerimizin sosyalleştiği yerdir. Psikososyal gelişimlerini sağladıkları yerlerdir. Ortak çalışma yaptıkları ve akran eğitimlerini yaptıkları yerlerdir. Dolayısıyla bu süreçte kararlı bir şekilde adım atmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Dün itibarı ile sistemde bir değişiklik oldu. İki vaka olması durumunda artık sınıfların 10 gün kapalı kalması ile ilgili uygulama yürürlükten kaldırıldı. Artık okullarımızda kapanan sınıf diye bir şey olmayacak. Sadece vakası olan öğrenci veya öğretmen kendisini izole edecek. Daha sonra PCR testi yaptırarak ya da belli bir süre sonra yüz yüze eğitime katılabilecek." diye konuştu.

    HEDEF 100 MİLYON YARDIMCI KAYNAK

    Öğrencilere yardımcı kaynak oluşturma konusunda olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Özer, şu ana kadar 24 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını, yıl sonunda bu sayının 100 milyon olmasını hedeflediklerini duyurdu.


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