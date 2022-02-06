Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüksek lisansını tamamlayanların uzman öğretmenlik sınavından, doktorasını tamamlayanların ise baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV'de katıldığı Özel Röportaj programında soruları yanıtladı.

Eğitim onusunda gündemin önemli başlıklarını değerlendiren Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle hayata geçirilen uzmen ve başöğretmen ünvanları ve bu ünvanlar için yapılacak sınavlar hakkında bilgi verdi.

180 SAATLİK EĞİTİM

Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini istediklerini söyleyen Özer, "Daha önce sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Biz öğretmenlerimizin becerilerini sürekli gelişktirmek, lisansüstü eğitime teşvik etmek istiyoruz. Bunun için biz uzman öğretmenlikte, 10 yılı tamamlamış öğretmenlerimize en az 180 saatlik bir eğitim öngörüyoruz.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA SINAV MUAFİYETİ GETİRECEK

Ardından yazılı bir sınav yapılacak. Ancak, öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa, uzman öğretmenlik sınavında, doktorasını tamamlamışsa baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacak." diye konuştu.

Mahmut Özer'den uzman ve başöğretmenlik değerlendirmesi VİDEO

"KENDİLERİNİ GELİŞTİRDİKÇE HAKLARINI ELDE EDECEKLER"

Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce tartışmalar oldu. Başöğretmen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ünvanıdır diye. Zaten kullanılmıyor. Şu anda bu seviyede 88 öğretmen var. Dolayısıyla bu öğretmenlerin birbirini rekabet halinde görecekleri bir mekanizma değil. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekleri bir uygulama. Kişisel gelişimine yatırım yapan öğretmenlerimiz sistemden dışarı çıkmayacak."