Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması

Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, artan vakalar sonrası merak edilen "Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?", "Tatil öne alınacak mı?" sorularına yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Omicron varyantı ile koronavirüs vakalarında artışların yaşanması, veli ve öğrencilerin kafasında tatil ve yüz yüze eğitimle ilgili soru işaretleri oluşturmuştu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VEYA TATİLİ BİR HAFTA ÖNE GETİRMEYİ PLANLAMIYORUZ"

Merak edilen "Tatil bir hafta öne alınacak mı?" sorusunu yanıtlayan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor."

Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması VİDEO