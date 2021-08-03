Marka iletişim bölümü nedir, ne iş yapar? Marka iletişim bölümü iş imkanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Marka iletişim bölümü ise ilgi çekiyor. Peki, Marka iletişim bölümü nedir?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar hayalleri olan bölümlere yerleşmek için tercih yapacak.

Tercih heyecanı yaşayan adayların bazıları bölümlerini belirlerken bazıları ise henüz hangi bölümü tercih edeceğine karar vermedi.

Bunun üzerine adaylar, bazı bölümleri araştırmaya ve bilgi edinmeye başladı.

Araştırma yapan adaylar, Marka iletişimi bölümü nedir ve ne iş yapar sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Marka iletişimi nedir, ne iş yapar? İşte detaylar..

MARKA İLETİŞİM BÖLÜMÜ NEDİR?

Marka iletişim uzmanı; bir şirketin pazarlama departmanına ya da direktörlüğüne bağlı olarak çalışır. Şirketin pazarlama iletişimini ve stratejilerini yürütmekle ve bu süreçleri takip etmekle sorumludur.

MARKA İLETİŞİM MEZUNU NE İŞ YAPAR?