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- Marka iletişim bölümü nedir, ne iş yapar? Marka iletişim bölümü iş imkanları...
Marka iletişim bölümü nedir, ne iş yapar? Marka iletişim bölümü iş imkanları...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Marka iletişim bölümü ise ilgi çekiyor. Peki, Marka iletişim bölümü nedir?
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 15:52
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar hayalleri olan bölümlere yerleşmek için tercih yapacak.
Tercih heyecanı yaşayan adayların bazıları bölümlerini belirlerken bazıları ise henüz hangi bölümü tercih edeceğine karar vermedi.
Bunun üzerine adaylar, bazı bölümleri araştırmaya ve bilgi edinmeye başladı.
Araştırma yapan adaylar, Marka iletişimi bölümü nedir ve ne iş yapar sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Marka iletişimi nedir, ne iş yapar? İşte detaylar..
MARKA İLETİŞİM BÖLÜMÜ NEDİR?
Marka iletişim uzmanı; bir şirketin pazarlama departmanına ya da direktörlüğüne bağlı olarak çalışır. Şirketin pazarlama iletişimini ve stratejilerini yürütmekle ve bu süreçleri takip etmekle sorumludur.
MARKA İLETİŞİM MEZUNU NE İŞ YAPAR?
- Markanın iletişim stratejisini belirlemek ve bu stratejiye uygun bir şekilde süreçlerin yönetimini ve takibini yapmak.
- Markanın iletişimini geliştirecek pazarlama etkinliklerinin ve organizasyonların neler olacağını belirlemek.
- Sektör ve rakip analizlerini yapmak ve bu verilere göre marka iletişimini geliştirmek.
- Geleneksel ve dijital medyada yürütülecek süreçleri belirlemek ve bu süreçler ile ilgili kreatif ve medya satın alma ajanslarıyla iletişime geçmek.
- Marka iletişimi yürütülürken gerekli olan bütçeleri belirlemek.
- Yürütülen tüm süreçlerin takibini yapmak ve bu süreçler ile ilgili bağlı olduğu departman veya kişilere raporlar sunmak.