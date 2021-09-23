MEB 15 bin atama 2021: Kaç beden eğitimi öğretmeni atanacak? İşte kontenjan sayısı...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine beden eğitimi öğretmenleri, Kaç beden eğitimi öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? sorusunu gündeme getirdi.

15 bin ek öğretmen alımının yapılacağının duyurulmasının ardından, branş ve kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan merak edilen konulara ilişkin açıklama geldi ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun akabinde öğretmen adayları branşlarına göre kontenjanların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Beden eğitimi öğretmenleri ise "Kaç beden eğitimi öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kaç beden eğitimi öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KAÇ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin bir liste yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.



