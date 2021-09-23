MEB 15 bin atama 2021: Kaç edebiyat öğretmeni atanacak? İşte kontenjan sayısı...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine edebiyat öğretmenleri, "Kaç edebiyat öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin, branşların ve kontenjan sayılarının belli olması için gözler MEB'e çevrilmişti.

MEB'den beklenen açıklama geldi ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun akabinde öğretmen adayları branşlarına göre kontenjanların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Edebiyat öğretmenleri ise "Kaç edebiyat öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kaç edebiyat öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KAÇ EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin bir liste yayınlandı. Yayınlanan listeye göre Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501 kontenjan belirlendi.

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.