MEB 15 bin atama 2021: Kaç fen bilimleri öğretmeni atanacak? İşte kontenjanlar...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine fen bilimleri öğretmenleri, "Kaç fen bilimleri öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Öğrencilerine kavuşmak için gün sayan öğretmen adayları, ek 15 bin öğretmen atamasını beklemeye başladı.

Atamaya ilişkin branşların ve kontenjanların ne zaman belli olacağını merak eden adaylar, gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirldi.

Adayların sabırsızlıkla beklediği açıklama geldi ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun akabinde öğretmen adayları branşlarına göre kontenjanların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Fen bilimleri öğretmenleri ise "Kaç fen bilimleri öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kaç fen bilimleri öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KAÇ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi.

Bu kapsamda fen bilimleri öğretmenliği için 702 kontenjan belirlendi.





ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.