MEB 15 bin atama 2021: Kaç İngilizce öğretmeni atanacak? İşte kontenjanlar...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine İngilizce öğretmenleri, "Kaç İngilizce öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler karşısında sevinen öğretmen adayları, branşların ve kontenjanların belli olması için gözünü MEB'e çevirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama yapıldı ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun üzerine öğretmenler hangi branşlar için ne kadar kontenjan belirlendiğini araştırmaya başladı.

Araştırma yapan İngilizce öğretmenleri, "Kaç İngilizce öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kaç İngilizce öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar...

KAÇ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu kapsamda İngilizce öğretmenliği için 857 kontenjan belirlendi.

Takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.



