MEB 15 bin atama 2021: Kaç müzik öğretmeni atanacak? İşte kontenjan sayısı...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine müzik öğretmenleri, "Kaç müzik öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

15 bin ek öğretmen alımının yapılacağının duyurulmasının ardından, branş ve kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan merak edilen konulara ilişkin açıklama geldi ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun akabinde öğretmen adayları branşlarına göre kontenjanların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Müzik öğretmenleri ise "Kaç müizk öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kaç müzik öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu İşte ayrıntılar...

KAÇ MÜZİK ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin bir liste yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; 350 müzik öğretmeni atanacak.

Takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.



