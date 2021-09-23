MEB 15 bin atama 2021: Kaç özel eğitim öğretmeni atanacak? İşte kontenjan sayısı...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine özel eğitim öğretmenleri, "Kaç özel eğitim öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

15 bin ek öğretmen alımının yapılacağının duyurulmasının ardından, branş ve kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan merak edilen konulara ilişkin açıklama geldi ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun akabinde öğretmen adayları branşlarına göre kontenjanların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Özel eğitim öğretmenleri ise "Kaç özel eğitim öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kaç özel eğitim öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KAÇ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin bir liste yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmeni atanacak.

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.



