MEB 15 bin atama 2021: Kaç rehberlik öğretmeni atanacak? Kontenjan sayısı...

15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı belli oldu. Bunun üzerine rehberlik öğretmenleri, "Kaç rehberlik öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

1,5 yıl aranın ardından yüz yüze eğitim başlarken, öğretmenlik yapmayan isteyen adayların gözü MEB'e çevrildi.

15 bin ek öğretmen alımının yapılacağının duyurulmasının ardından, branş ve kontenjan sayıları araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan merak edilen konulara ilişkin açıklama geldi ve 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Bunun akabinde öğretmen adayları branşlarına göre kontenjanların ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Rehberlik öğretmenleri ise "Kaç rehberlik öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Kaç rehberlik öğretmeni atanacak? Kontenjanlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KAÇ REHBERLİK ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasına ilişkin bir liste yayınlandı. Yayınlanan listeye göre; rehberlik öğretmenliği için 804 kontenjan belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.



