MEB 15 bin atama 2021: Kaç sınıf öğretmeni atanacak? İşte kontenjanlar...

15 bin öğretmen atamasına ilişkin branşların belli olup olmadığı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? MEB konuya ilişkin yeni bir duyuru yaptı.

Öğretmenlik yapmak için gün sayan ve öğrencilerine kavuşmak isteyen adayların gözü, 15 bin ek atamaya çevrildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." demişti.

Bu sözlerin ardından adaylar, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branşların ne zaman belli olacağını merak ediyordu.

Adaylar, "15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirerek, araştırmaya başladı.

Peki, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? İşte detaylar....

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Liste MEB'in internet sitesinde yayınlandı.

KAÇ SINIF ÖĞRETMENİ ATANACAK?

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi.

Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.