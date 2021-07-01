MEB 15 Temmuz yarışması: Millet Olmak afiş ve slogan yarışma başvurusu 2021

MEB 15 Temmuz yarışması: Millet Olmak afiş ve slogan yarışma başvurusu 2021

MEB, yaklaşan "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" dolayısıyla “Millet Olmak” temalı afiş ve slogan yarışması başlattı. Peki 15 Temmuz afiş ve slogan yarışmasına nasıl başvurulur?

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen "15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü" etkinlikleri çerçevesinde, "Millet Olmak" afiş ve slogan yarışması düzenleniyor.

Yarışma duyurusu MEB sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Duyuruda "Haydi Gençler! 'Millet Olmak' temalı afiş ve slogan yarışmasına sizleri de bekliyoruz. Söyleyecek bir sözünüz, geleceğe bırakacak bir iziniz olsun istiyorsanız, sizi kalem ve tuvalle buluşmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvuru detaylarını ve şartlarını merak ediyor.

Yarışmaya yalnızca lise öğrencileri katılabilecek. Peki, Millet Olmak afiş ve slogan yarışması başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte başvuru şartları, kriterleri ve detayları..

MİLLET OLMAK AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 Temmuz Millî Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilerde millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, demokrasi bilincini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışması düzenlendi.

Yarışmaya örgün eğitime devam eden tüm lise öğrencileri katılabilecek. 35x50 cm ebadında yapılacak afiş çalışmasında teknik sınırlama olmayacak. Afişler, karakalem, sulu boya, kuru boya, guaj boya, akrilik, yağlı boya, kolaj tekniğiyle yapılabileceği gibi bilgisayar ortamında da tasarlanabilecek.

Sloganlar ise en fazla on sözcükten oluşacak, "millî birlik ve demokrasi" konusunda farkındalık geliştirici içerikte olacak.

Çalışmalar, en geç 5 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecek.

Eserler, il bazında değerlendirmeye tabii tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere 8 Temmuz 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar basin@meb.gov.tr adresine dijital ortamda gönderilecek.