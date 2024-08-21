MEB, 30 özel okulu uyardı: İsimleriniz Türkçe olmalı Milli Eğitim Bakanlığı, kanuna aykırı olarak isimleri Türkçe olmayan 6 ildeki 30 okulun isimlerinin değiştirilmesini istedi.

AA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 ildeki 30 okul için harekete geçti.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, bu kapsamda da 6 ilin valiliğine "Türk Okulları" konulu yazı gönderildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan hükümler hatırlatıldı ve şu ifadelere yer verildi;

"YABANCI KURUM VE KURULUŞ ADI VERİLEMEZ"

Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nda belirtilen Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilir.



Ancak azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilir. Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.

"KURUM ADI KISALTMASI İÇİN İZİN ALINIR"

Kurumların adlarını, Türk Dil Kurumu kısaltmalar dizininde yer alan kısaltmalar hariç olmak üzere varsa kısaltmalarıyla kullanması esastır. Kurum adı kısaltma olarak kullanılacak ise kurum adı ve kısaltması kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında yer alır.

"YENİ KURUM ADI TEKLİF EDİLMELİ"

Bakanlık, Türkçe isim verilmediği tespit edilen kurum adlarını 6 ilin valiliğine bildirerek, “Kurum adlarının anılan maddeye aykırı olduğu anlaşılmış olup yeni kurum adı teklif edilmesi gerekmektedir.” uyarısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)