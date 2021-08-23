MEB 5 bin 872 personel alacak: İş başvurusu nasıl yapılır, şartları belli oldu mu?

MEB 5 bin 872 personel alacak: İş başvurusu nasıl yapılır, şartları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MEB'e bağlı pansiyonlar için 5 bin 872 yeni personel alımı olacağını duyurdu. Bunun akabinde, "İş başvurusu nasıl yapılır, şartları belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sezon öncesi MEB'e bağlı pansiyonlar için personel alınacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alması için, alanında uzman kişiler MEB'in kadrosuna katılacak.

Alımları Cumhurbaşkanı duyururken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bunun akabinde, İş başvurusu nasıl yapılır, şartları belli oldu mu? soruları gündeme geldi.

Peki, İş başvurusu nasıl yapılır, şartları belli oldu mu?

MEB İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 5 bin 872 personel alımına ilişkin detaylar henüz belli olmadı.

Kısa bir süre içerisinde başvuru tarihleri, gereken şartlar ve diğer detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Alımın hangi tarihte gerçekleştirileceği henüz belli olmasa bile okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle, ilanın yakın zamanda yayınlanması ve alımların yeni eğitim öğretim dönemine kadar yapılması bekleniyor.

Resmi açıklama gelmesi durumunda haberimizde yerini alacak.