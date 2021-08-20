MEB: 6 Eylül'de tam zamanlı yüz yüze eğitim başlayacak

81 ilin milli eğitim müdürleriyle yapılan toplantının ardından tam zamanlı yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağı açıklanırken, 1-3 Eylül'de uyum eğitimleri yapılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında düzenlenen yüz yüze eğitim öncesi toplantıda, okulların açılma tarihi ve pandemi şartlarında eğitim ele alındı.

6 Eylül'de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

OKULLARDA ALINACAK TEDBİRLER

“Okulum Temiz Belgesi” koşullarının takip edildiğini; sınıf, kantin, yemekhane varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek hijyenin sağlanacağını belirten Özer, şunları kaydetti:

“Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak.”





BAKANLIK BÜNYESİNDE TÜM SÜREÇLER TAKİP EDİLECEK

Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de devreye girdiğini bu yolla da il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASINA YÖNELİK TALİMAT VERİLDİ

Hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkların yanında kısa süre önce yangın ve sel felaketlerini yaşayan illerdeki son hazırlıklar da gündeme geldi.

Okulların onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Özer, il yöneticilerine okulların açılış tarihine kadar hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi.