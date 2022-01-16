MEB alan değişikliği başvuruları ne zaman? 2022 başvuru tarihleri...

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 alan değişikliğine ilişkin takvimi yayınladı. Bu kapsamda, "MEB alan değişikliği başvuruları ne zaman?" sorusu gündeme getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı uzun süredir beklenen kadrolu öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin takvimi internet sitesi üzerinden yayınladı.

MEB'e bağlı kurumlarda kadrolu öğretmenlik yapanlar, belirlenen tarihlerde yapılacak başvuru sonrası alan değişikliği yapabiliyor.

Bu tarihlerin yayınlanmasının ardından ise "MEB alan değişikliği başvuruları ne zaman?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, 2022 öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte konuya dair detaylar...

2022 ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu Öğretmen olarak görev yapanların Alan Değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi.

ATAMALAR MART AYINDA

Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;

- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları,

Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,

- Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,

Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.

Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.