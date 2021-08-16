MEB DYK başvuru tarihleri 2021: Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur?

MEB DYK başvuru tarihleri 2021: Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları ne zaman, nasıl başvurulur?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), destekleme ve yetiştirme kursları başvuru tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki 2021 MEB destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları ne zaman?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvurularına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından beklenen açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş akışı paylaşıldı.

Bu gelişmenin ardından ''MEB Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri belli oldu mu? DYK kimler katılabilir, nasıl başvurulur?" sorularının yanıtları, ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri tarafından araştırma konusu oldu.

Peki Destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları ne zaman? MEB DYK kimler katılabilir, başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NEDİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında eğitim gören ve desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için açılmış bir programdır.

Derslerden geri kalan öğrenciler bu kurslar aracılığıyla açıklarını kapatma imkanı bulmaktadır. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ücretsiz olduğu gibi müfredata göre ilerlemektedir.

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrencileri yakından ilgilendiren 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurslarının iş takvimi belli oldu.

Bununla birlikte, kurs merkezi başvurularının alınması ve daha sonra onaylanması 16-19 Ağustos, öğretmen başvurularının alınması 20-23 Ağustos, öğrenci başvurularının alınması 24-30 Ağustos'ta, kurs sınıflarının oluşturulması ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Destekleme ve yetiştirme kursları 6 Eylül 2021'de başlayıp 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.

DYK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Örgün eğitim öğrencilerine okuldan verilen EBA şifresi ile, e-kurs modülü üzerinden tercih ve başvuru işlemleri tamamlanabilir.

Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine başvurmalıdır. Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine, sınıf düzeyleri ya da diplomalarıyla başvuru yaparak kurs şifresi temin edebilir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

Destekleme ve Yetiştirme Kursuna;