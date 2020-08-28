MEB: Gül ve Düşün kitabı MEB onaylı değildir

Musa Dinç'e ait Gül ve Düşün kitabında tepki çeken ifadelere karşı Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, kitabın kendi yayın ve kontrol alanında olmadığını belirtti.

Son zamanlarda sosyal medya başta olmak üzere birçok insanın tepki gösterdiği Musa Dinç isimli yazarın eseri olan Gül ve Düşün adlı kitap ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi.

Gül ve Düşün' de, 'Nasır Amca' masalında Tilki'nin, ayıya tecavüz etmesinin betimlemesi ve tecavüze uğrayan ayıyı suçlu, mahçup ve hatta hayat kadını olarak göstererek, tecavüzcü tilkiyi ise gerdekten çıkan damat gibi tasvir edilmesine yönelik ifadeler tepkilere yol açmıştı.

BAKANLIĞIN YAYIN VE KONTROL ALANINDA DEĞİL

Konuya ilişkin MEB' den yapılan açıklamada, "Bugün medyaya yansıyan söz konusu “hikaye kitabı” üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, “hikaye kitabı” kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" açıklamasında bulunuldu.