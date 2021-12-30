MEB: Kılıçdaroğlu, kamuoyunu yanlış yönlendiriyor

Kılıçdaroğlu, öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik açıklama yaptı. MEB, CHP liderinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de başarılı olan ancak mülakatta elenerek tercih yapma hakkını kaybeden bir grup gençle dün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Daha önce buna benzer olaylar yaşandığında konunun Danıştay'a yansıdığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın bir puan aralığı belirlediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU: DANIŞTAY KARARINA UYMUYORLAR

Kılıçdaroğlu, "KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilen puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kılıçdaroğlu'nın açıklamalarına yanıt verdi.

MEB: KAMUOYU YANLIŞ YÖNLENDİRİLİYOR

Kılıçdaroğlu'nun "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor." şeklindeki ifadesini hatırlatan MEB, "Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

"HUKUK DEVLETİ İLKESİNE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"

Açıklamanın devamında, "Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır." vurgusu yapıldı.

"KILIÇDAROĞLU DANIŞTAY KARARINI AÇIKLASIN" ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Bakanlık, "Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.