MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ertelenmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medyada ve kamuoyunda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’nın ertelendiği iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

"İddialara gerçeğiğ yansıtmamaktadır"

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir"