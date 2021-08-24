MEB, okullarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'ni yayınlayan MEB ve Sağlık Bakanlığı, eğitimde ve sağlıkta olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, yeni başlayacak yüz yüze eğitim dönemi için ortak çalışma yürüttü.

İki bakanlığın iş birliğinde hazırlanan "Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine de gönderildi.

TÜM KURALLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla yayınlanan rehberde; öğrencilerin, öğretmenlerin, okuldaki diğer personellerin ve kantin gibi diğer alanlardaki görevlilerin uyması gereken kurallar yer aldı.

UYUM SÜRECİNDE KURALLARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yazıda, öğrencilerin okula uyumlarının etkin bir şekilde sağlanması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

UYUM SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN TEDBİRLER

- Eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

- Uyum etkinlikleri kapsamında oyun temelli etkinliklere, öğrencilerin okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek.

- Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak.

- Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

- Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

- Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.





EĞİTİMDE AŞI YA DA PCR ZORUNLULUĞU

- Öğretmenler, eğitim personelleri, kantin pesonelinin tam doz aşılarının tamamlanması önerilirken, aşı olmayanlar haftada iki kez PCR testi verecek.

- Okul içinde, sınıfta, ortak alanlarda maske atık kutuları bulundurulacak.

- MEB'e bağlı tüm okullardaki öğrenciler maske takmak zorunda olacak.

- Gelişim ve sağlık problemi olanlar için maske zorunluluğu uygulanmayacak.

ÖĞRENCİLERİN TEMİZ HAVA ALMASI SAĞLANACAK

- Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi dahil okul içine girişlere izin verilmeyecek.

- Ders sırasında sınıf camları risk yaratmayacak şekilde açık bırakılacak, ders aralarında tüm öğrencilerin dışarı çıkması sağlanacak.

- Öğrenciler arasında sosyal mesafeye dikkat edilecek. Kalabalık gruplardan kaçınılacak.

- Ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak.